Sorrento. Marco Fiorentino torna in campo? Le voci di corridoio diventano sempre più insistenti. Che Fiorentino voglia tornare in campo sono in tanti a dirlo . Certo c’è l’incompatibilità, avverso la quale Fiorentino sta facendo vari ricorsi, cause fra i Tribunali di Torre Annunziata e Napoli, fra cui risarcimenti danni per il fatto del primo maggio. Insomma tante questioni giudiziarie che farebbero tremare i polsi a qualsiasi politico. Ma non dimentichiamoci che Fiorentino è stato l’unico sindaco in Campania a essere eletto dal popolo dopo essere stato arrestato. Quindi ben potrebbe ripresentarsi all’elettorato profittando anche della frantumazione della maggioranza del sindaco Giuseppe Cuomo, dopo la cacciata di Mario Gargiulo, le dimissioni di Massimo Coppola, i rimpasti, tramontata l’ipotesi Gaetano Milano referente dell’MSC di Aponte, almeno al momento, senza ancora un candidato unico , tutto potrebbe essere. L’interessato sentito da Positanonews ha sempre allargato le mani quando si è parlato di un impegno politico, ma non si sa mai. E il dialogo con Piergiorgio Sagristani? Non è una novità già ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, allora noi di Positanonews lo chiediamo di nuovo al primo cittadino considerato il deus ex machina della politica della Penisola Sorrentina e ultimamente in rottura proprio con Cuomo che non smentisce “Con me dialogano tutti..”. Cosa succederà? Staremo a vedere…