Sorrento. Il maltempo non ferma i lavori di costruzione dell’albero di Natale a Piazza Tasso

Sorrento. La città comincia a prepararsi per le prossime festività natalizie e, dopo gli addobbi sul Corso Italia ed in Via degli Aranci, cominciano i lavori di costruzione del grande albero di Natale in Piazza Tasso, cuore della vita sorrentina. Il maltempo non ha fermato gli operai che continuano ad innalzare lo scheletro che poi ospiterà le migliaia di rami e di luci che renderanno la piazza meta preferita dai tanti visitatori che ogni anno decidono di trascorrere delle piacevoli serate nella città del Tasso illuminata dalle luci di festa e pervasa dalla magia del Natale che la rende ancora più bella.