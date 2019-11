Sorrento, Maiuri: “Obiettivi? La società mi ha chiesto la salvezza, ma prepariamo tutte le partite per vincere”

La vittoria del Sorrento in casa del Foggia ha portato sicuramente maggiore entusiasmo tra i calciatori e i tifosi. I rossoneri si trovano al quinto posto, a 19 punti, in piena zona play off.

Vincenzo Maiuri però, intervistato nel post partita, mantiene il profilo basso: “Abbiamo giocato una buona partita per quelle che sono le nostre potenzialità. Il doppio vantaggio è l’espulsione al Foggia hanno sicuramente messo la gara in discesa. Ho visto cose buone, come le possibilità create per chiudere il match. Se devo trovare un difetto, si poteva gestire meglio la palla”.

Per quanto riguarda i risultati da raggiungere, l’allenatore del Sorrento mantiene i piedi ben saldi per terra: “Obiettivi? La società mi ha sempre chiesto la salvezza, sarebbe presuntuoso in questo momento parlare di altro. Poi è chiaro prepariamo ogni partita per vincerla, umilmente e senza presunzione”.

Oltre a Maiuri, ha parlato anche l’ex della sfida, Salvatore D’Alterio, al Foggia dal 2005 al 2007: “Tornare allo “Zaccheria” è stata un’emozione indescrivibile. Foggia è una piazza che ti dà tanto calore. Sono stato qui 2 anni ed ho passato tanti momenti belli ed altri meno belli”.

Sulla partita il difensore del Sorrento ha detto: “Ho visto un Foggia un po’ confusionario, che l’ha messa sulla rissa. Credo che i pugliesi abbiamo ottime qualità per vincere le partite in modo diverso. Ho saputo che c’erano tante defezioni, per cui penso che al completo si vedrà un altro Foggia”.