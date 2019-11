Sorrento. Questa sera al Bar San Vincenzo, l’ex assessore Massimo Coppola incontra la cittadinanza e parla a braccio,per spiegare i motivi delle sue dimissioni. “Sono senza megafono perché voglio parlare con gli amici ed è questo il mio scopo. Voglio dirvi che sono stato costretto ad andarmene perché non si può sottoscrivere un patto come ha chiesto il sindaco Cuomo senza confrontarsi con gli amici. Ho dato le dimissioni non per mio volontà, sono stato invitato a dimettermi – spiega Coppola – nel momento in cui non avessi sottoscritto un patto per il futuro. Non potendo prendere impegni ho ritenuto giusto e leale, anche nei confronti dell’attuale amministrazione, non farne più parte. Il mio non è un gesto di disprezzo né di rottura, non è un gesto di disprezzo, ma è un gesto provocato da chi oggi è al governo cittadino”.

