Sorrento. Le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Cuomo dopo l’incontro di stamattina con Matteo Salvini

Sorrento. Dopo l’incontro di questa mattina con Matteo Salvini, il sindaco Giuseppe Cuomo ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che riportiamo integralmente:

Da oggi inizio questo nuovo percorso all’interno della Lega. Una scelta ancora una volta all’insegna della coerenza, come dimostra la mia trentennale storia politica, sempre fedele al centrodestra. La penisola sorrentina è un vero tesoro, patrimonio non solo del Sud, ma grande orgoglio italiano. Un tessuto imprenditoriale che genera economie da fare invidia a tante realtà produttive settentrionali, grazie al lavoro di quanti investono quotidianamente nell’industria turistica, petrolio di questa terra, dando lavoro anche a tantissimi immigrati che, qui da noi, hanno avuto l’opportunità di vivere rispettando leggi e regole. Sono pronto e carico di entusiasmo, per continuare ad operare in direzione della crescita e dello sviluppo di tutto il nostro territorio.