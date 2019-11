Matteo Salvini è appena arrivato a Sorrento. Il Leader della Lega è giunto pochi minuti fa in piazza Veniero per poi incontrare il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e anche quello di Positano, Michele De Lucia.

Sono centinaia le cosiddette sardine, o “fravagli”, ovvero gli attivisti che stanno protestando contro Salvini. Stando ad alcune stime, si parla di circa 500 manifestanti presenti. Diversi gli striscioni presenti: dal classico #SorrentoNonsiLega, a “Non fare sbagli, unisciti ai fravagli”. Una protesta pacifica a suon di slogan e di libri.

“Siamo i ‘Fravagli’ figli delle sardine bolognesi, appena nati, croccanti e napoletani”, quello più gettonato. Attualmente, come potete vedere dalle nostre dirette, Sorrento è letteralmente blindata.

Come detto, anche il sindaco di Positano è presente, ufficializzando la sua adesione alla Lega, mentre è presente anche l’ex sindaco Domenico Marrone, però dalla parte opposta, ovvero in piazza a manifestare come le tante “Sardine” e “Fravagli”.