Sorrento, la conferenza stampa di Salvini: presenti Cuomo e De Lucia. “Manderemo a casa De Luca” – DIRETTA

Sorrento. Ha cominciato a parlare in conferenza stampa il leader della Lega Matteo Salvini. Come già annunciato giorni fa, presenti anche il sindaco di Positano, Michele De Lucia e ovviamente il primo cittadino di Sorrento, Giuseppe Cuomo.

“Ringrazio Matteo di essere qui – ha esordito De Lucia – Lui è vicino alle comunità, anche quelle piccole. Mai avrei pensato di aderire ad un partito e di trovarmi a parlare con un leader nazionale in conferenza stampa. Grazie Matteo. Grazie per tutto quello che hai fatto al governo per Positano: dalle spiagge sicure, a vigili urbani sulle nostre spiagge… un fatto concreto che ha dato sicurezza a tutti i nostri ospiti internazionali che frequentano la nostra città. Questo insieme ad altri finanziamenti governativi, come quello per le nostre strade: erano decenni che il comune di Positano non riceveva tali contributi. Torna presto al governo, per i nostri territori”.

“E’ un onore averlo nella nostra città – ha dichiarato Cuomo – Insieme a loro vorremmo partecipare per far crescere questo partito anche a Sorrento. Un partito che è fortemente radicato al nord, ma che si sta espandendo in tutta Italia, in realtà superiori, sotto l’aspetto economico, rispetto ad altre città del Nord”.

“Vi ringrazio perché i sindaci rischiano tanto e guadagnano poco rispetto ad altri politici – ha affermato Salvini – E’ fondamentale per me il radicamento sul territorio: partiti solo su internet spariscono, invece quando hai contatti diretti hai amici dappertutto, che rimangono. Resisti anche ai temporali. Bisogna ripartire dai territori: qualche giornalista rideva quando proponemmo l’operazione “spiagge sicure”. Io ritenevo mio dovere che chi fa pochi giorni di vacanza all’anno non avesse rotture di palle ogni quarto d’ora da parte di uno che ti vuole rifilare qualsiasi cosa”.

“Non vedo l’ora che arrivino le elezioni Regionali per mandare a casa De Luca. Non è possibile ci sia il 70% di raccolta differenziata, ma ci sia sempre emergenza rifiuti, e la gente muoia di cancro. C’è l’eccellenza e a pochi chilometri la fame e la disoccupazione”.