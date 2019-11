Sorrento. La buona notizia del nuoto da Sveva Schiazzano “A gennaio torno a gareggiare”. La incontriamo sorridente nella piscina del Camping dei Pini a Piano di Sorrento , in compagnia del padre e dell’insegnante Marco Veno che ha seguito nella piscina a Sant’Agata di Massa Lubrense , invitabile dirle come sta. “Bene, ho passato un brutto momento. Ma ora ho superato tutto , sto tornando a nuotare e a gennaio forse torno già a gareggiare” . Una bella notizia ci vuole oggi che è giorno di festa.. In bocca al lupo e crepi.. 🙂