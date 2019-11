Sorrento, intervento di potatura alla pineta “Le Tore”: domattina nuovi arbusti – ANTEPRIMA

Sono cominciati i lavori di potatura alla pineta “Le Tore” di Sorrento. Nella giornata di domani, 19 novembre, i volontari della Timberland, a Sorrento per un convegno mondiale, effettueranno poi la piantumazione di 700 alberi. Il progetto rientra in una ampia iniziativa della Timberland che consiste nel piantare 50 milioni di alberi entro il 2025.

Luigi Cuomo, di Penisolaverde, aveva dichiarato: “Partendo da questa sinergia con un partner così prestigioso, ci auguriamo che presto l’area possa tornare ad essere un polmone verde a disposizione di tutti i cittadini e dei tanti turisti che si recano in zona”.

A “Le Tore”, ricordiamo, da oltre un mese sono iniziate le attività di bonifica delle zone colpite da incendi e maltempo.

Alcuni giorni fa, il Comune di Sorrento ha incaricato un agronomo che si occuperà dell’attività di supporto al RUP, per quanto riguarda il servizio ambiente per l’espletamento delle attività connesse al primo e più urgente intervento alla Pineta. Il provvedimento del Comune rientra nell’ambito dei finanziamenti assegnati ai vari Comuni e la Città Metropolitana ha attribuito al Comune di Sorrento, tra gli altri, vari finanziamenti nel campo della sistemazione agricolo/forestale; in particolare, vista l’urgenza, si è proceduto ad approvare un progetto di stralcio dell’importo di 42.700,00 euro per la messa in sicurezza della Pineta in questione.

La Pineta Le Tore si estende su una superficie di circa 20 ettari, ed è inserita in un contesto di pascoli e impianti agricoli, con i quali costituisce i 100 ettari del Parco Territoriale previsto dal Piano Urbanistico del 1987, e ricade all’interno della rete Natura 2000, ovvero di un’area destinata alla conservazione della biodiversità e alla tutela degli habitat.