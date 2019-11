Sorrento, intervento Pineta Le Tore: incaricato agronomo

Il Comune di Sorrento ha incaricato un agronomo che si occuperà dell’attività di supporto al RUP, per quanto riguarda il servizio ambiente per l’espletamento delle attività connesse al primo e più urgente intervento alla Pineta Le Tore.

Ricordiamo che circa dieci giorni fa sono stati avviati gli interventi di espianto, taglio e diradamento boschivo degli alberi della Pineta: questi erano stati danneggiati prima da un incendio e poi dal maltempo che a fine 2018 si abbatté sulla penisola sorrentina.

Il provvedimento del Comune rientra nell’ambito dei finanziamenti assegnati ai vari Comuni e la Città Metropolitana ha attribuito al Comune di Sorrento, tra gli altri, vari finanziamenti nel campo della sistemazione agricolo/forestale; in particolare, vista l’urgenza, si è proceduto ad approvare un progetto di stralcio dell’importo di 42.700,00 euro per la messa in sicurezza della Pineta in questione.

Tale importo è parte e fa parte di un più consistente finanziamento assegnato dalla Città Metropolitana a favore del Comune di Sorrento, per complessivi 204.831,45 euro.

L’agronomo in questione, il dottor Claudio Di Maio, era stato preventivamente interpellato in ordine all’attribuzione dell’eventuale incarico e ha subito manifestato la propria favorevole disponibilità per l’espletamento dell’incarico di figura tecnica, per un corrispettivo definitivamente concordato per un importo totale di 3.500,00 euro ivi incluse tutte le spese ed oneri a vario titolo (cassa previdenziale, etc.).

La Pineta Le Tore si estende su una superficie di circa 20 ettari, ed è inserita in un contesto di pascoli e impianti agricoli, con i quali costituisce i 100 ettari del Parco Territoriale previsto dal Piano Urbanistico del 1987, e ricade all’interno della rete Natura 2000, ovvero di un’area destinata alla conservazione della biodiversità e alla tutela degli habitat.