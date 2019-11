Sorrento, Grand Hotel Excelsior Vittoria: Luigi Tramontano lascia le redini ad Antonino Montefusco

Dopo quattro lunghi anni colmi di strabilianti successi ed una cucina spettacolare, Luigi Tramontano lascia il comando al nuovo executive chef Antonino Montefusco, nonchè colui che lo ha affiancato in questo magnifico percorso culinario sino ad oggi.

Queste le parole di Guido Fiorentino, CEO & Presidente dell’azienda, che dopo una lunga meditazione afferma: “L’Excelsior Vittoria è stato nel tempo fucina di carriere di tutto rispetto, anche in cucina. E’ bello pensarci come azienda che ha saputo accompagnare la crescita di una risorsa, che ha lasciato quando ha avvertito l’esigenza di dover fare esperienze diverse, ma che è poi sempre ritornata a casa. E ha aggiunto – “Siamo orgogliosi che Montefusco firmerà la cucina del Ristorante gourmet Terrazza Bosquet e di tutti gli outlet dell’hotel perché ha sempre lavorato seriamente, mostrando abnegazione, grande carattere e professionalità, nonché talento”.

È proprio vero che il primo amore non si scorda mai, ed è così anche per Luigi Tramontano. Orgoglioso di essere cresciuto caratterialmente e professionalmente nelle cucine dell’Excelsior Vittoria.

Non bisogna mai – afferma lo chef – avvicinarsi ai piatti come un giudice severo e chi ha questo atteggiamento non riuscirà a godere realmente del cibo. E prosegue – “Bisogna invece accostarsi alla cucina con interesse ed apertura”– ha così concluso. E quando gli viene chiesto quale tipo di cucina lo attrae maggiormente risponde: «Ieri, come oggi, quella di mia madre, perché è tutto partito da lì».