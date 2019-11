Sorrento, gli effetti del maltempo. Crolla una palma in strada: nessun ferito

Durante le prime ore di questa mattina del 2 novembre, sarebbe potuta capitare una tragedia a Sorrento, dove una palma è crollata sulla carreggiata in Via Fuorimura. Fortunatamente, essendo un orario insolito di un sabato mattina, il crollo della palma non ha arrecato alcun danno ai passanti. Il crollo sarebbe avvenuto dal giardino di un hotel nei pressi del Parco Tasso, molto probabilmente a causa del maltempo che da alcune ore minaccia la Penisola Sorrentina. Intanto la strada dove si è verificato il crollo, ovvero il collegamento tra Via Degli Aranci ed il Corso Italia, è stata momentaneamente chiusa alla circolazione mentre si cerca di rimuovere l’enorme palma dalla carreggiata.