Sorrento, da Giovanni Di Prisco l’appello ai sorrentini di buona volontà verso “l’uomo nuovo” ed un futuro della città diverso.

Un primo appuntamento, voluto ed organizzato dal leader di “Sorrento bene comune” che è riuscito ad aggregare associazioni, forze politiche di opposizione e cittadini. Il cui obbiettivo,oltre a sollecitare la popolazione che un altro modo di gestire la città, lontano dagli attuali discutibili metodi è possibile, sarà la individuazione di una figura altamente professionale e competitiva che possa rappresentare tali innumerevoli vitalità.

Sorrento – Mentre si vanno delineando le varie strategie per le prossime elezioni amministrative che ancora una volta vedrebbero come protagonisti i soliti noti , che insieme al sindaco Cuomo ,ormai da tempo gestiscono con risultati poco soddisfacenti (per usare un eufemismo) un territorio ed una città che continuano a rimanere afflitti da ataviche problematiche, stavolta qualcosa di nuovo sembra muoversi tra quella parte di cittadinanza stanca di un decennio di malgoverno, di speculazioni ed evidenti fallimenti.

Ad indicare la direzione di un nuovo eventuale percorso lungo il quale, associazioni,forze politiche e tanti sorrentini di buona volontà, determinati a svolgere una forte azione che porti ad un cambiamento diametralmente opposto all’attuale stato increscioso in cui versa l’intero territorio comunale, è Giovanni Di Prisco. Senz’altro una dura ed ardua prova, quella messa di recente sul tavolo dal fondatore del gruppo Sorrento bene comune, atta a convincere quella gran parte di sorrentini che determinati andazzi, ed i soliti ricatti non possono essere metodi a cui una cittadinanza ormai evoluta e pensante possa ancora sottostare. Un azione che in seguito dovrebbe portare a raggruppare le varie energie, che da tempo contrastano il sindaco Cuomo e gli attuali amministratori,intorno ad una figura altamente professionale, abile e preparato in grado di rappresentare,la nostra Sorrento ad un livello altamente competitivo nel panorama turistico internazionale. In cui la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio, nonché la produttività della nostra economia turistica, nel rispetto delle regole, diventino una opportunità di miglioramento per tutti i sorrentini.(s.c.)

Lunedì 4 Novembre ci siamo incontrati per costruire un percorso alternativo volto alla costituzione di un comitato popolare che raggruppi cittadini, liste civiche, associazioni e soggetti sociali sorrentini, stanchi dell’attuale sistema di potere che sta mal governando e devastando la nostra città. . I gruppi “Sorrento bene comune”, Le vergogne di Sorrento” e la pagina “Reporter Sorrento” sono fra i promotori di questa iniziativa, che prenderà le mosse nelle prossime settimane con incontri quindicinali

Ecco il testo dell’appello a tutti i cittadini, enti ed associazioni di buona volontà .

“Passiamo parola ai nostri amici e conoscenti in tutta Sorrento!

Siamo un gruppo di cittadini sorrentini stanchi del malgoverno che da decenni gestisce la nostra città. E’ assolutamente necessario costruire un nuovo percorso politico che parta dalle reali necessità della città e dei suoi abitanti.

Abbiamo bisogno di ricostruire la fiducia negli altri che un tempo sosteneva i sorrentini facendogli fare cose straordinarie e che oggi è oscurata dai ricatti e dal clientelismo di chi ci governa per nascondere i propri fallimenti.

In questa situazione pensiamo che non ci si può limitare a chiedere alle persone di partecipare solo al voto. Ed è proprio per questo che vogliamo chiederti di partecipare, di mettere le tue capacità al servizio della nostra comunità per costruire il programma migliore per i nostri concittadini.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni

Riprendiamoci la nostra terra!”. –Giovanni Di Prisco – 09 novembre 2019