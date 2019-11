Sorrento. Gargiulo “Passaggio dietro gli stabilimenti, senza chiedere il permesso a nessuno!”- Con un post con foto antica e quella di oggi Francesco Gargiulo parla della situazione “… sarebbe anacronistico chiedere un ritorno al passato ma certamente non possiamo tollerare la situazione attuale. Chiediamo che liberamente senza nessun impedimento tutti i cittadini possano dal Porto raggiungere la spiaggia sottostante l’Hotel Sirene senza MAI chiedere il permesso a nessuno in estate come in inverno. Con molto piacere ho constatato che una parte dei vecchi sorrentini sono pronti a testimoniare che il passaggio è sempre esistito anche se dalle stanze del potere si vorrebbe negare una verità conosciuta a tutti. Statene certi che noi non ci arrenderemo e combatteremo con tutti i mezzi leciti affinchè i nostri diritti vengano affermati. Sono sicuro che con l’appoggio di tutti voi vinceremo questa battaglia per la nostra Sorrento….