Sorrento, frana a Baranica: evacuata una casa

Il maltempo di queste ore, che si sta abbattendo su tutta la Penisola Sorrentina, sta provocando disagi sparsi su tutto il territorio. Questo pomeriggio a Sorrento, si segnala un intervento della polizia municipale, unitamente ai Vigili del Fuoco e i tecnici comunali riguardo ad un evento avvenuto in via Baranica. Un nucleo familiare, unitamente ad animali di allevamento presenti nel podere sono stati allontanati dalla propria abitazione. In queste ore gli agenti municipali stanno notificando agli stessi l’ordinanza di sgombero. Piogge copiose stanno mettendo in ginocchio da questa mattina tutta la Regione, la Protezione Civile ha optato per un prolungamento dell’allerta meteo fino alle 14 di domani, alla luce anche delle notizie dei numerosi eventi franosi, oppure dello stesso straripamento della foce del fiume Sarno, che ha provocato allagamenti nella vicina Castellammare di Stabia.