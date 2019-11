Sorrento, il fedelissimo di Cuomo Lorenzo Fiorentino in pole per sostituire Coppola?

Ancora tiene banco a Sorrento la questione legata alla successore dell’ormai ex assessore Massimo Coppola. Il sindaco Giuseppe Cuomo sta forzando la mano per accelerare e trovare una figura al più presto. Si vocifera la scelta di un tecnico esterno, ma soprattutto la voce più insistente vorrebbe in pole position il fedelissimo di Cuomo, Lorenzo Fiorentino.

Quest’ultimo aveva così commentato la situazione: “E’ stata una scelta di Massimo quella di uscire – sostiene Fiorentino – , ma evidentemente i rapporti si erano incrinati. Il Sindaco cerca di far quadrare il cerchio per qualche candidato unitario ma l’ipotesi sembra complicarsi sempre di più”.

Mentre Antonino Acampora e Desirèe Ioviero, del gruppo “Nuova Sorrento”, hanno confermato nelle scorse ore che non seguiranno Massimo Coppola, ma continueranno a rimanere in maggioranza. Le sensazioni ruotano sicuramente intorno al fatto che il sindaco Cuomo possa nominare il sostituto tanto atteso già entro questo weekend. Possibile che qualche consigliere venga “promosso” ad assessore, ma sinceramente non ci sentiamo di escludere nulla per il momento.