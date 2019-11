Il Sorrento domenica attende il Nardò in casa. Un’altra vittoria per continuare a sognare

Dopo un avvio di campionato non positivo, il Sorrento a suon di vittorie e prestazioni ha scalato la classifica e si gode la zona play off. I rossoneri, alla vigilia del campionato, non erano di certo i favoriti, tant’è che nel post partita di Foggia, l’allenatore Vincenzo Maiuri ha rimarcato il fatto di tenere i piedi ben saldi per terra senza farsi ingannare da facili entusiasmi.

Domenica 17 novembre alle 14.30 il Sorrento ospita il Nardò allo stadio Italia, formazione che si trova ultima in classifica a soli 7 punti. Un’eventuale vittoria darebbe ulteriore fiducia agli uomini di Maiuri, oltre ad allungare la serie di risultati utili.

Tra i migliori in queste ultime uscite, Eric Herrera ha parlato del prossimo avversario: “Se pensiamo che è ultimo in classifica sbagliamo totalmente. I neretini vanno affrontati come una qualsiasi altra squadra: come se fossero il Bitonto che ora si trova in vetta. Vorranno rialzarsi e risalire la classifica. Tattica? Proveremo a prenderli alti e a fare il nostro gioco dando il massimo con la solita mentalità”.

Parole di elogio anche per l’allenatore da parte del fantasista panamense: “Ci trasmette la sua mentalità. Dall’anno scorso ad oggi ha lavorato benissimo e, da noi, vuole sempre di più. È capace di darci una grande carica”.