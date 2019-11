SORRENTO . DE ANDRÈ IN TV- SCEMPIO DELLA MEMORIA, COMMENTO DI GEGE’ LORENZANO

Sorrento. Un commento di Gegè Lorenzano , giornalista e guida turistica, nonchè uomo di cultura, su facebook

DE ANDRÈ IN TV

Non guardo molto la tv. Mi é capitato di vedere lo speciale su De Andrè e mi hanno stupito le mediocri performance di Ornella Vanoni e dello stesso Enrico Ruggeri. Addirittura stonati, fuori tempo ….. RAIUNO é un canale pubblico . Non si dovrebbero permettere questi scempi alla memoria del grande De Andrè