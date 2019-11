Sorrento. Cuomo vuole azzerare la Giunta, ma è tardi. Ognuno per se, Coppola uomo chiave. La notizia di oggi viene riportata da Agorà settimanale della Penisola Sorrentina. Il sindaco Giuseppe Cuomo vuole azzerare la Giunta , tipo a dire chi è con me, avrebbe pensato anche a Fernando Pinto come candidato sindaco che, sempre quanto riporta Agorà, non ne sa nulla.

Fra sei mesi al massimo si devono presentare le liste per il voto , sono 30 settimane all’alba . Ora si azzera o scioglie la Giunta cosa cambia in buona sostanza? Potrebbe spostare qualche voto se si toglie un assessore per dare spazio ad altro assessore, che opererebbe per guadagnare a sua volta consenso elettorale. Ma azzerare la Giunta che senso ha?

In verità la situazione attuale è stata anticipata da Gaetano Milano in un’intervista esclusiva su Positanonews. “Il sindaco si dia una mossa od ognuno andrà da se”. Si vociferava che dovesse essere proprio Milano il prescelto, con la benedizione di Aponte dell’MSC, ma non vi è stata questa “mossa” da parte di Peppino Cuomo .

Dall’attuale opposizione non sembra emergere un uomo forte, Paolo Esposito eroico fustigatore del malcostume, Ivan Gargiulo con il PD, il Movimento Cinque Stelle che si ripresenta con Rosario Lotito- Marco Fiorentino per quanto sia un leone ferito dalle vicende politiche e giudiziarie, non è mai da sottovalutare. Ma al momento è fuorigioco.

Il nome di Marzuillo, ex presidente del Consiglio, è stato fatto ma lui, come Pinto, ha detto a Positanonews che non ne sa nulla. Insomma in questa situazione vaga sta succedendo quello che aveva previsto chiaramente Milano. Ognuno per se.

Di Prisco si è smarcato con la De Angelis. Mario Gargiulo ha cominciato a correre da mesi col suo movimento e sarà sicuramente, come ha detto Moretti, con il Ponte. Gargiulo ha lanciato una campagna elettorale lunga , che non sembra però sfiancarlo, con un ottimo staff.

Anche Massimo Coppola si è smarcato, si è aperto al dialogo con tutte le forze politiche e sociali, anche con Rosario Fiorentino e l’opposizione, e punta a vincere studiando le strategie. Coppola dinamico, incisivo, presente, non ha ancora svelato i suoi obiettivi, con o contro Cuomo, con o contro chi o cosa, e sembra che sia contro il sistema. Potrebbe essere l’uomo chiave al momento che esce allo scoperto.

Alla fine , gira e rigira, si torna a quello che si dice da anni, Mario Gargiulo e Massimo Coppola sono gli uomini forti. Cherchez la femme dicono i francesi, Cuomo cerca l’alternativa ma non la ha ancora trovata. Staremo a vedere..