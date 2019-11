Sorrento. Cuomo chiama a rapporto tutti gli assessori, o con me o contro di me. Dimissioni di Coppola? E Mario Gargiulo?

Sorrento. Cuomo chiama a rapporto tutti gli assessori, o con me o contro di me. Mossa a sopresa di Coppola? E Mario Gargiulo? Sono sempre loro due i poli di attrazione della politica sorrentina, i due destinati al trono da anni che , per un motivo o per un altro, il sindaco Giuseppe Cuomo non vorrebbe come suoi successori.

Questa mattina confronto serrato fra gli assessori che , a uno a uno, sono stati chiamati dal sindaco nel Palazzo Municipale a Piazza Sant’Antonino. Voci di corridoio confermerebbero l’intenzione del sindaco di voler azzerare la giunta prima della partenza per la Cina, in particolare sarebbero Teresa De Angelis, ancora di più ora presa di mira perchè alleata con Luigi Di Prisco, che il sindaco mal digerirebbe, e il super assessore Massimo Coppola .

Tutti gli assessori hanno confermato la fiducia al sindaco Giuseppe Cuomo e l’intenzione di seguirlo. Ma è evidente a tutti che ognuno sta prendendo la sua strada. Dunque inevitabile l’azzeramento della Giunta, sarebbe il secondo dopo quello del marzo scorso. Ma c’è chi non vuole subire passivamente le decisioni del primo cittadino . Coppola, che si sta rafforzando molto ultimamente, da cavallo di razza della politica sorrentina non ci sta. Non vuole stare sulla graticola e aspettare la decapitazione, e sembra che abbia già manifestato la sua insofferenza e la volontà di dimettersi.

E l’altro contendente? Mario Gargiulo che farà ? Gargiulo ha cominciato la campagna elettorale a spron battuto, non ha raccolto le provocazioni e sta continuando per la sua strada senza farsi incantare dalle sirene e tornare all’ovile, come alcuni ex compagni di strada sembrano essere convinti che faccia . Dunque non basterebbe il “Ponte” per ricongiungerlo con la maggioranza e quindi con le linee di Cuomo, dunque l’incontro non avrebbe prodotto quell’auspicato chiarimento o un “allineati e coperti”, Gargiulo continua per la sua strada Ponte o non Ponte . Non solo, Gargiulo non nasconde l’obiettivo di trovare un’intesa con Massimo Coppola per scombinare i piani del sindaco. Un’intesa che potrebbe mandare le carte del poker politico che sta portando avanti Cuomo , che aspetta all’ultimo minuto di mostrare le sue carte, a dispetto di quanto chiesto da Gaetano Milano.

Come andarà a finire? Non ci resta che dirvi seguite la prossima puntata della telenovela su Positanonews, domani sicuramente ne leggerete delle belle…