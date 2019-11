Il Sorrento continua a volare, la decide Gargiulo contro il Nardò. I rossoneri consolidano la zona play off

Il Sorrento vince 1-0 con il Nardò e consolida il quinto posto in classifica. Una partita sofferta per i rossoneri, che si è decisa nel secondo tempo.

Primo tempo noioso, poche occasioni, nel quale le squadre si sono annullate. Nel finale della prima frazione sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio con Mengoli, ma Scarano si fa trovare pronto e devia la palla.

Nella ripresa meglio i rossoneri che ci credono di più. Al 60′ Gargiulo raccoglie un cross di Herrera, ma il destro del capitano finisce sull’esterno della rete. È il preludio al gol del vantaggio che arriva 10 minuti più tardi: Gargiulo con un diagonale fulmina Mirarco e fa impazzire di gioia i tifosi.

Il Sorrento cerca di gestire il risultato, ma il Nardò non è mai domo: al 76′ Natalucci di testa spedisce la sfera di poco alta sulla traversa. Gli uomini di Maiuri sanno soffrire fino alla fine e il fischio finale sa di liberazione.

Una vittoria fondamentale per i rossoneri in una partita assolutamente non facile. Il Sorrento resta al quinto posto a 22 punti, una scalata che ha dell’incredibile dopo un inizio di stagione complicato.

Prossimo impegno il Sorrento giocherà ancora in casa contro il Bitonto, la capolista. Un big match che forse potrebbe dire tanto sul futuro della formazione di Maiuri.