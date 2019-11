Sorrento, concorso Istruttore amministrativo: il Comune rettifica elenco ammessi. Sono circa 240

Mentre cresce l’attesa per conoscere le date dell’inizio delle prove, il Comune di Sorrento ha rettificato il numero di ammessi per quanto riguarda il concorso di Istruttore Amministrativo Categoria “C”, posizione economica “C1”. Una posizione, a tempo indeterminato, che fa gola a tantissime persone: sarebbero, infatti, arrivate domande da tutta Italia.

Le integrazioni ci sarebbero state in quanto, dopo le verifiche condotte agli atti dell’Ufficio Personale, nonché attraverso l’Ufficio Protocollo, attestanti le esatte generalità, alcune domande sarebbero state prodotte in tempo utile ed escluse dall’elenco per mero disguido.

Ecco che l’elenco è stato integrato, quindi, con i seguenti nomi:

MASTELLONE SOFIA, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 15/5/1982, prot. 33090 del 26/8/2019;

RUSSO SALVATORE, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 26/8/1992, prot. 33085 del 26/8/2019;

DEFINA ANTONIO, CASTELLAMMARE DI STABIA, NAPOLI, 4/8/1974, prot. 32449 del 16/8/2019;

CAPPIELLO TERESA, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 4/12/1987, prot. 32779 del 21/8/2019, pec del 20/8/2019;

FIORENTINO CARLO, SORRENTO, NAPOLI, 31/1/1984, prot. 32517 del 19/8/2019;

BATTAGLIA LIBERATO, NAPOLI, 14/1/1978, prot. 32852 del 22/8/2019;

COPPOLA FEDERICA, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 26/11/1985, prot. 32910 del 22/8/2019;

CIRIELLO IDA, NAPOLI, 17/4/1969, prot. 32646 del 20/8/2019

Clicca qui per vedere l’elenco con i restanti 235 ammessi.