Sorrento calcio, domani si torna al lavoro in vista della trasferta di Andria

Il pareggio di ieri tra Sorrento e Bitonto ha sancito una volta di più la compattezza e la forza di squadra dei rossoneri, raddrizzando una partita in inferiorità numerica contro la capolista, nonostante un arbitraggio da definire quantomeno discutibile, per usare un eufemismo. La striscia di risultati utili consecutivi sale a 11, davvero uno score da record per i ragazzi di Maiuri.

Oggi giornata di meritato riposo per i rossoneri, che già da domani cominceranno a pensare alla prossima sfida in casa della Fidelis Andria (domenica 1 dicembre), dodicesima in classifica a 15 punti. Dei punti totali, 7 sono maturati in casa. In più i pugliesi hanno perso le ultime 3 sfide casalinghe. Tuttavia l’Andria ieri a Nocera ha dato un forte segnale di ripresa, imponendosi per 5-1.

Al di là dei numeri, il girone h risulta uno dei più difficili ed equilibrati, per cui sono vietati cali di concentrazione. L’allenatore rossonero dovrà sicuramente fare a meno di 2 titolarissimi: Herrera e il capitano Alfonso Gargiulo, entrambi espulsi nella sfida di ieri. Per cui saranno assenti 2 perni dell’attacco sorrentino, ma è proprio in queste circostanze che chi sta in panchina deve dimostrare di essere all’altezza e magari scalare posizioni nelle gerarchie di Maiuri.

Il Sorrento ha dimostrato di essere un gruppo compatto e più di una volta ha già ben rimpiazzato assenze pesanti, segno che la rosa è attrezzata adeguatamente con elementi giovani e allo stesso tempo validi. I complimenti vanno estesi anche all’allenatore, che sta trasmettendo la sua mentalità ai calciatori, tenendo ben presente una frase: “Testa bassa e pedalare”.