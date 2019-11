Sorrento. Bufera sui vigili, i sindacati contro Marcia in commissione per i concorsi ” Nomina Commissioni concorso per Agenti di Polizia Municipale e per Istruttore Direttivo di Vigilanza. Richiesta revoca parziale”. Il comune a cui è indirizzata la richiesta di revoca parziale dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil è quello di Sorrento; il Concorso è quello per “Agenti di Polizia Municipale e per Istruttore Direttivo”; oggetto della richiesta di revoca parziale della Commissione , la presenza dell’ex Comandante dei Vigili Urbani, Antonio Marcia, di recente collocato in quiescenza.

La determina del 6 novembre 2019 a firma del dirigente del V dipartimento, Donato Sarno, nomina infatti quali componenti della commissione esaminatrice la Dottoressa Elena Inserra, segretario generale, Presidente; il dott. Antonio Marcia, dirigente in quiescenza del 2° dipartimento, Componente;, l’Avvocato Maurizio Pasetto, titolare di posizione Organizzativa dell’Ufficio avvocatura, Componente; e la dotoressa Maria Rosaria D’Esposito quale segretaria.

“Come è indicato nel corpo della stessa determinazione – si legge nella nota delle organizzazioni sindacali – l’art. 134, comma 2 del Regolamento degli uffici e dei servizi prevede che la Commissione sia composta dal dirigente del settore dove è prevista la copertura del posto e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari all’interno dell’ente ovvero da esperti esterni di altre pubbliche amministrazioni” “Non è prevista – viene sottolineato – e quindi risulta illegittima la nomina di soggetti in quiscenza ancorchè già dipendenti dell’ente che ha bandito il Concorso”. Ed ancora …”non risulta essere stato altresì avviato alcuna procedura onde attingere a professionalità sia interne (istruttori direttivi area vigilanza che vedono leso il loro legittimo interesse….”.