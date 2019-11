Sorrento. Antonetti, per non dimenticare

Sorrento. Giovanni Giogiò Antonetti, paladino contro Boxlandia e l’illegalità, per non dimenticare.. Il post di Luigi De Rosa Libreria l’Indice

Cemento in giardino

Cemento

pietra grezza

fatta a pezzi

Cemento

calce viva

spenta con acqua

Cemento

arena e ghiaia

sassi e mattoni

Giardino

terra umida

semi lombrichi

Giardino

alberi frutti

limoni aranci

Giardino

suoni colori

sogni illusioni

Sorrento

box appartamenti

camere d’albergo

Giogiò

suoni colori

sogni illusioni

illusioni

illusioni

illusioni

di Luigi De Rosa

#NoichenonmolliamoinnomediGiò