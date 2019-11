Interminabili le allerte meteo di questa settimana da parte della Protezione civile. La più recente, prevede vento, forti piogge, mare agitato e possibili mareggiate fino alle 20:00 di questa sera. A tal proposito ultimamente si verificano problemi di comunicazione e trasporto verso le isole, ma non solo. Gli aliscafi che collegano Sorrento e Napoli sono fermi da questa mattina dopo l’ultima partenza alle 10:35. I continui disagi per il maltempo sembrano soltanto peggiorare e non darci tregua, anche dopo la terribile vicenda di Venezia inondata. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta gialla. Si ipotizzano allagamenti di locali interrati e a pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e anche alle conseguenze della saturazione dei suoli. La Protezione civile della Regione Campania ricorda alle autorità competenti di prestare attenzione alle zone interessate dalle precipitazioni degli ultimi giorni, come accaduto questa mattina a Napoli, al Rione Sanità, completamente inondato.