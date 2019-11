Enormi disagi a Sorrento per il forte vento di scirocco, che ha fatto notevoli danni nella serata di ieri. Dal Parco della Villa Tritone sono crollate delle pietre e un albero.

Il materiale ceduto ha colpito le vicine case e invaso con rami d’alberi via Marina. Enorme il lavoro svolro in piena notte dagli agenti della Polizia Municipale. Preoccupati per la situazione della sicurezza, sono state fatte sgomberare dieci famiglie insieme a 5 turisti di nazionalità inglese.

Il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo ha predisposto il trasferimento di alcune famiglie e dei turisti inglesi all’Ulisse. La strada invece è stata chiusa dai due lati, con notevoli disagi. Si tempno tempi lunghi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza. A dopo aggiornamenti.

(Foto Gaetano Milone)