Sorrento . Affidati i parcheggi nelle aree pubbliche alla Croce del Sud di Acerra . Completato l’iter per l’assegnazione dell’appalto per la gestione delle aree di sosta pubbliche a partire dal primo novembre e per un anno, vale a dire fino al 31 ottobre del 2020. La commissione chiamata ad esaminare le proposte ha stabilito che ad aggiudicarsi il bando è la cooperativa sociale Croce del Sud onlus di Acerra che verserà nelle casse del Comune di Sorrento 186.300 euro vale a dire 15.525 euro mensili.

I parcheggi interessati dalla procedura sono quello di piazza Marinai d’Italia al porto di Marina Piccola (attivo tutti i giorni e per l’intera giornata); l’area antistante la scuola media “Tasso” (tutti i giorni per l’intera giornata quando la scuola è chiusa per le vacanze estive, per i restanti mesi solo nei giorni di sabato dalle ore 15, nonché nei giorni di domenica e di chiusura della scuola per l’intera giornata); piazzetta Calata Puolo presso l’omonima Marina (tutti i giorni, per l’intera giornata dal primo aprile e fino al 31 ottobre prossimo).

“L’aggiudicazione stessa – spiega il dirigente del settore Patrimonio del Comune di Sorrento, Donato Sarno – resta condizionata risolutivamente all’eventuale esito negativo delle procedure di verifica già avviate dall’Ufficio Patrimonio e non ancora concluse circa il possesso dei requisiti di legge in capo all’aggiudicataria”.