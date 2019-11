Sonia Fusco di Positano fra le “sardine” contro Salvini a Sorrento “Schieramento di polizia, bloccati due ore” . Da Positano in Costiera amalfitana sono arrivate diverse “sardine”, il movimento di protesta contro la Lega, in Piazza Veniero a Sorrento. Lo schieramento di Polizia era spropositato rispetto alla protesta pacifica e ha comportato problemi di movimenti, come ha detto non solo Sonia, ma tutti. Bloccati oltre due ore i manifestanti , solo tramite vie secondarie è riuscita a prendere l’auto per prendere la figlia a scuola.