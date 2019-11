Solo un pari tra Stabia Friends e Tramonti

Pareggio sofferto ieri pomeriggio al Comunale di Casola di Napoli, tra Tramonti e Stabia Friends. Una partita che si mette subito in salita per la formazione ospite, che in meno di un minuto subisce gol da De Feo, che segna su assist di D’Apice. La difesa dello Stabia Friends due minuti dopo pasticcia in area su un inserimento di Della Pietra: l’estremo difensore deve metterci una pezza alla palla carambolata tra Cuomo e Esposito.

Gran parte della frazione di gioco è addormentata dalle sterili trame di gioco di entrambe le squadre in campo, ma la partita si aggiusta al 38′ per i gialloverdi, che sfruttando diligentamente un contropiede vanno in rete con Capitan Giordano di testa, servito da Antonio Amato. In chiusura del primo tempo, il Tramonti sale in cattedra, con Nicola Giordano che costringe il portiere stabiese a smanacciare in angolo: sarà questa l’azione che porterà al penalty per tocco di mano in area di Mercurio. Malafronte intercetta il rigore calciato da Moreno Giordano, che poi non fallisce il tap in vincente. Le squadre rientrano negli spogliatoi con il Tramonti in vantaggio per 2 a 1.

Nel secondo tempo i costieri non riescono a chiudere i conti, al 7′ Capitan Nicola Giordano prova il colpo a giro, che non sorprende il portiere gialloblu, che mette palla sopra la traversa. Al 15′ poi Malafronte fa gli straordinari, esibendo una parata plastica sul colpo di testa di Ferraioli. Dieci minuti più tardi pareggia i conti lo Stabia Friends con un’incornata di D’Apice su cross teso dal fondo di Santonicola. I ragazzi Carretta dopo il goal si riversano in avanti, e alla mezz’ora sul cross di Bellogrado, i gialloblu si murano e Amato può far poco di testa. Nelle battute finali le squadre sono lunghe e il Tramonti rischia di perdere addirittura la partita: sul contropiede Santarpia innesca in area Santonicola, che calcia fuori clamorosamente un istante prima del triplice fischio.

TABELLINO

STABIA FRIENDS-TRAMONTI 2-2

Marcatori: 1′ De Feo, 38′ Giordano N., 45′ Giordano Mor., 25′ st D’Apice

STABIA FRIENDS: Malafronte, Amoroso, Sicignano, Cuomo, Esposito (37′ st De Gregorio), Mercurio (39′ st Bali), Santonicola F., Cerchia (20′ st Santarpia), Di Martino (14′ st Leone), D’Apice, De Feo (9′ st Santonicola R.) (A disp.: Lo Schiavo, Di Capua, Guida, Inserra) All.: Coppola

TRAMONTI: Amato D., Passaro, Ferraioli, Giordano Mor., Lupo (32′ st Arpino O.), Troiano, Della Pietra (44′ Giunchiglia), Bellogrado, Amato A., Giordano Matt., Giordano Matt. (A disp.: D’Amato W., Vitagliano F., Di Palma) All.: Carretta

Arbitro: Ascione di Torre del Greco

Ammoniti: Cerchia, Amoroso, Sicignano; Giordano N., Della Pietra, Bellogrado, Giordano Matt.