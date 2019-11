La Novena inizia il 5 dicembre, e la processione si terrà domenica 15 dicembre alle ore 09.15, così recita il programma approntato da Parroco Don Francesco e il Consiglio Pastorale della Chiesa dei Santi Prisco e Agnello.

Ne parliamo con Don Fabio in una cortese intervista concessa all’inviato di Positanonews TV.

L’inno a Sant’Agnello di cui nell’intervista

INNO A S. AGNELLO

Da la valle e le colline

da l’ aurora al sol morente

de le ajuole sorrentine

il tuo nome infra la gente

s’ ode a gloria risuonar;

ed il popolo fervente

grida osanna la lieto altar!”

Coro: Più dolce, più lieta

dai monti e dal mar

la sacra canzone

si sente echeggiar.

Da l’ aria gioiosa

pudica la sposa

la Fede, la Speme

depone al tuo piè!

Da la grotta del Sebeto

agli ombriferi giardini

del tuo cuor ridente e lieto

qui rifulsero i destini

Taumaturgo Protettor;

nei più teneri confini

del più puro e santo ardor!

Coro: Più dolce, più lieta, ecc.

Degli osanna il tuo paese

nel tripudio or si ridesta

ed un popolo cortese

corre lieto alla sua festa

col più vivo e santo ardor;

e nel cor gli si ridesta

per Te Santo, eterno amor!

Coro: Più dolce, più lieta

tratto dal sito web IL MEGLIO DI SORRENTO curato dal Dott. Fabrizio Guastafierro

Inni e preghiere a Sant’ Agnello

La preghiera qui appresso riportata è quella che la tradizione attribuisce alla madre di Agnello, Giovanna. Ella l’ avrebbe recitata ogni giorno, per un mese intero, prima della festa dell’ Assunzione, nella cappella di Santa Maria Intercede. Pur non essendo dedicata a Sant’ Agnello, la preghiera ci interessa perché è una prova che conferma come il patronato delle donne sterili e delle gestanti fosse anticamente tenuto da Santa Maria Intercede. La preghiera, per molti secoli ripetuta dalle donne napoletane ed ora ormai dimenticata, è riportata nella versione datane da Paolo Regio in una lingua colta che sicuramente già tradiva l’ originaria cantilena popolare.

O clementissima Regina, madre di misericordia; e speranza della nostra salute: umilmente (ecco hora io afflitta peccatrice) te priego, che per me intercedi appò il benedetto frutto del tuo ventre acciò per la tua intercessione, non viva più al mondo sterile, come arbore infruttuosa. A te io ricorro, ò Maria piena di gratia, perché da te, conosciuto il mio bisogno, pre gratia venghi ad ottenere, quel che desidero. Et se tu riguardarsi l’ afflittione della serva tua, & di me di ricorderai, concedendomi un figliuol maschio, lo dedicherò al Signore in tutti giorni della mia vita, & al servigio della tua Chiesa farò, che sempre dimori; il che con tutto il cuore con solenne voto ti prometto.

Riportiamo alcuni passi del legionario dell’ ufficio di Sant’ Agnello contenenti la leggenda della vita del Santo. L’ antichissima preghiera liturgica si presenta come opera di dotti religiosi in quanto è scritta in latino ma il fatto stesso di essere stata comprensibile a pochi garantisce la sua inalterabilità nel tempo.

Lectio IV

Agnellun Neapolitanae Urbis Patronum tutelarum parentes diu steriles a Coelitum Regina impetrarunt; a qua etiam in futurae mansuetudinis praesagium, hoc nomine Puerum appellandum didicerunt. Editus in lucem, atque a matre ad ecclesiam allatur, post vigesimun a partu diem, angelica salutatione Beatam verginem clara voce salutavit.

Decimus quintum annum agens, relicta paterna domo, ad speluncam urbi proximam se contulit, ut Deo liberius famularetur; mortis deinde parentibus, xenodochium haereditario patrimonio construxit, e, ut erat charitate ferventissima, se suaque omnia aegrotorum ministerio addixit.

Lectio V

Cum autem ejus sactitatis fama prodigiis illustrata longius diffunderetur, ac plurimi ad eum in dies confluerent, nominis sui celebritatem exosus, asperrimos in montes secessit, verus divini Agni sectator; ubi solis herbis et aqua contentus aliquandiu vixit. Sed celesti monitu ad pristinum rediit xenodochium, et in cenobio a Sancto Gaudioso Episcopo Bithiniensi, haud procul extructo, monasticam vitam duxit, cui etiam per aliquot annos santissime preafit. Deum fama miraculorum, vitaeque innocentia illustris, postquam ad aras esset operatus, pbdormivit in Domino, decimo nono Kalendas Januarii, aetatis, suae anno sexagesimo primo, Mauritio imperante.

Lectio VI

Sacrum corpus Fortunatus, tunc temporis Naepolitanus Antistes, accersitis finitimis Episcopis, in aede beatissimae Virginia, sancti Agnelli nomine postea insignita, summo cum honore, maximaque populi frequentia sepeliendum curavit. Porro ab innumera in suam urbem collata beneficia, illud precipue quod saepe fuerit cum crucis vexillo visus civitatem obsessam ab hostibus liberare, superque eam manum protendere, Neapolitani cives quotannis, die illi sacro, ejus ecclesiam solemni ac publica supplicatione adeunt, et Agnellum suum, ut vere patriae parentem ac tutelarem, singolari celebratione venerantur.

Il seguente Cantico a Sant’ Agnello è opera del Vescovo Paolo Regio. Esso fu inserito alla fine della Vita del Santo. Non si tratta, in verità, di una composizione di grande interesse artistico o letterario ma pure è un buon esempio di rime sacre del XVI secolo. La lingua è ovviamente quella colta ed egemone, il metro è quello di Dante, notevole è l’ uso del du – stil. Nessun rapporto lega questa creazione puramente letteraria con il culto popolare, ho perciò ritenuto opportuno riportarne solo le terzine più significative contenenti la laudatio di S. Agnello.

CANTICO A SANT’ AGNELLO

Gradisci (priego) quel ch’ io cato, & scrivo,

Hora che godi tra li spiriti alati,

L’ humil mio stile non prendendo a schivo.

Riguarda me da’ Seggi alti, & stellati,

O nostro Prottettor Beato Agnello,

Ch’ i miei bisogni non ti son celati

Tu foggio gasti superbo Serpente,

Che langue ne le nostre grotte de l’ inferno,

Et de la pena sua fasti dolente.

Tu opprimesti il Principe d’ Averno,

Ch’ innanzi a l’ opre tue chiamassi vinto,

Ond’ aumentassi il suo dolore eterno.

Tu di fede, di spene, & d’ opre accinto

de l’ alto Dio la gratia dimostrasti

Uscendo dal mondano Labirinto.

Tu lieto in cielo a gli Agnoli volasti,

Ov’ hora apertamente il Signor vedi, Che in terra vivo, in verità approbasti.

Tu per Napoli tua lieto intercedi

Ond’ i devoti tuoi son quasi certi

Non divenir delle miserie eredi.

Tu prova quanto la fede, co i merti

Vagliono innanzi a quel vero Messia,

Che fece i cieli, co’l patire aperti.

Tu supplico hora, che m’ apri la via,

Onde poggiar io possa al lieto fine,

E l’ opra mia accetta al Padre sia.

Tu rechied’ anco, che quelle divine

Piaggie dal cielo conduchi i miei passi, D’ onde cader le Angeliche strine.

Ecco, c’ ho i sensi affaticati, e lassi,

Impetra la gratia a me dal cielo,

Che non sia degna degli Averni sassi.

Il prossimo inno mi è stato segnalato dal Parroco del Paese di Guarcino con l’ etichetta di Inno popolare a Sant’ Agnello, cantato in occasione delle due feste del Santo e dei due pellegrinaggi al suo eremo. In realtà, il lessico usato nell’ inno non può certo essere definito popolare e rivela, anzi, un probabile rifacimento dotto in lingua egemone. Il canto tende a porre in primo piano la figura di Sant’ Agnello – eremita e ne invoca la protezione per allontanare dai campi il pericolo del mal tempo.

INNO POPOLARE A S. AGNELLO

Frutti di preghi e lagrime,

glorioso S. Agnello,

piccol sorgeste e bello

quest’ aura a respirar

Agnello Immacolato

angelo di purità

Nostro avvocato

Mercè della castissima

madre del Santo amore

nasceste qual bel fiore

la madre a consolar.

Poi nell’ età più florida

in orrida caverna

fuggiste, l’ ira eterna

con lagrime a placar

Ove il candor dell’ anima

infra digiuni e pene

cercaste di serbar.

Per voi sereno e limpido

si fa repente il cielo,

per voi ai campi il gelo

non suole dannegiar.

Ma quel che più sospirasi

da voi, nostro avvocato,

lungi da noi il peccato

fate che sia tuttor.

Il breve Inno di partenza da Sant’ Agnello è forse l’ unico dedicato al Santo, nella zona di Sant’ Agnello di Sorrento, che non mostri caratteri chiaramente artificiosi e letterari. La brevità stessa del canto, che favoriva il suo ossessivo ripetersi, e l’ ingenuità delle parole depongono per una sua origine popolare. Alcuni devoti hanno inoltre assicurato che l’ inno era cantato, un tempo, in dialetto.

Agnel dolcissimo

Da te partiamo

Ma il cor che palpita

Noi qui lasciamo

Di amor purissimo

Ognor l’ accendi

Tu dai pericoli

Sempre li difendi

Le nostre fervide

Preci al Signore

Per te s’ innalzano

Agnel di amor

Di questo popolo

Che parte in pianto

Il voto supplice

Odi, o grande Santo

Rit.: Agnel doclissimo

Da te partiamo

Ma il cuor che palpita

Noi qui lasciamo.

Il canonico A. M. De Liguori è l’ autore dell’ inno Al Glorioso S. Agnello abate, protettore di Napoli e del Comune dello istesso suo nome nella penisola sorrentina. Napoli 1901. Il componimento è di matrice letteraria ed è scritto in una lingua dotta non lontana da inflessioni manzoniane. Esso è comunque ricco di freschezza né è privo di alcune riuscite immagini.

Al difensor di Napoli

All’ immortale Agnello

Bella fedele immagine

Della virtù di Quello

Che sull’ altar del Golgota

Si venne ad immolar

Sciolgo dal cor spontaneo

Un inno alla difesa

Della tremante patria

Da lui più fiate impresa

Contro feroci barbari

Nemici della fe’

Diva sul cielo empireo

Di stelle redimita,

Che sol puoi gli estri accendere

E ai carmi infonder vita,

Dolce m’ ispira un cantico

Di grato e fido amor

Frutto di seno sterile,

E più d ardenti voti

E’ Agnel; l’ ottien la Vergine

Ai genitori devoti,

La Vergine cui la Triade

Nulla giammai negò

Lieto e festante il pargolo

Portato innanzi all’ Ara

Di prodigiosa immagine,

Con voce pronta e chiara:

Salve, le dice Vergine

A te sia gloria e onor

In velo uman qual Angelo

Risplende giovanetto.

In casa, nel ginnasio,

O a sacro culto addetto,

Più che negli anni celere

Cresce nelle virtù

In erma solitudine

Sen vola ai più verdi anni:

Dispregiator del secolo

Va a riparar i danni,

Che i peccator arrecano

Di Cristo al sacro ovil!

Del divo Amor in estasi

Contempla i gran misteri

Ed ebbra sente l’ anima

Dei sovrumani veri;

Ed arde al par di Paolo

D’ unirsi al sommo Ben

Ma voce il chiama a tergere

Dei cari suoi parenti

La tremolante lagrima

Degli ultimi momenti

E va, ne accoglie l’ anima

Che lieta vola al cielo

Converte in nosocomio

Il suo paterno tetto;

Entro vi accoglie il povero

L’ infermo ed il reietto;

Li serve come immagini

Del caro suo gesù

Ivi da mali in numeri

Guarisce i sofferenti:

I morbi più indomabili

Al tatto suo son spenti:

L’ idra infernal setemplice

S’ abissa al suo apparir.

Di sue virtù risuonano

Ville e cittadi intorno;

Ma l’ uom di Dio conturbasi,

Lascia l’ urna soggiorno;

E in antri inaccessibili

Si torna incavernar.

Piange convulsa Napoli

La perdita di Agnello

Si mette in cerca il popolo

D’ ogni romito ostello

Ma muto resta e attonito

Privo del suo tesor;

Che lungi, ignoto agli uomini

Invitto ei dura in guerra

Contro gl’ immondi spiriti;

Li vince e là li atterra

Dove le man si mordono

Perdendo ogni poter

Agnel sua fame sazia

Sol d’ erbe le più amare

L’ acque che van pei rivoli

A lui son dolci e care

Sul nudo suol riposasi

E un sasso ha per guancial

I membri, se mai indomiti

Sente a ragionar ribelli

Non cessa di percuoterli

Con orridi flagelli;

Così i nemici stermina

Serba innocente il cor

Ma quanto più si umilia

Nel suo recesso ascoso,

Tanto tu Iddio vuol renderlo

A tutti glorioso;

E lo richiama al secolo

La patria ad illustrar.

Rallegrasi Partenpoe

Che sa del suo ritorno;

Con indicibile giubilo

A lui si stringe intorno;

Tra fiori e calde lagrime

Lo guida al suo destin

Del santo di Bitinia

Si trae nel monastero;

Ivi con leggi provvide

E il viver suo austero

Vi fa rinascer l’ ordine

La vita regolar.

Fra cittadini discordia

Non v’è, non v’è sventura,

Che Agnel con zelo fervido

Non sede, non scongiura

Col suo parlar mellifluo,

Col lungo suo pregar.

Né quando al ciel di meriti

Ei vola al fine onusto,

Il serto a tor di gloria,

Che Dio riserba al giusto,

La patria sua dimentica

Partenope fedel

Accorre ei sempre e prodiga

Mirabili portenti,

Per morbi e per inopia

Ai miseri languenti,

Alle pregnanti, a sterili

Ai grandi, agli artigian

Un di che dalla Tracia

Un’ oste furibonda

Del golfo di Partenope

Solca la placida onda,

E di ricchezze e d’ uomini

La viene a depletar

Come un sol uomo il popolo

Ricorre al suo patrono

La supplica con gemiti

Discender dal suo trono,

E dall’ immane assedio

Venirlo a liberar;

Ecco in ciel ei sventola

Di Cristo la bandiera

Contro quell’ orda barbara

Solleva una bufera

Tal, che a fuggir precipita

E piomba in fondo al mar

A posteri tramandano

Si portentosa impresa

Con inni ognor la patria

E l’ esultante chiesa

Con votivo tempio

Al gran proteggitor

Deh! Su plaudiamo, o popoli

Al taumaturgo Agnello

E se di fe’ l’ esempio

Ne imiterem si bello

Per noi portenti simili

Ancor rinnoverà

La seguente preghiera si intitola Coroncina al Glorioso Sant’ Agnello e, secondo la tradizione santanellese, ripetuta più volte, serve per impetrare grazie. E’ una delle preghiere più frequentemente rivolte al Santo dei devoti.

Deus in auditorium meum intende;

Domine, ad adiuvandum me festina.

Gloria Patri etc.

Evviva S. Agnello,

evviva con tutto il cuore

il Santo Protettore

che il cielo a noi donò.

Rit.: Evviva per sempre

E per sempre evviva

Il Santo Protettore

Che il cielo a noi donò!

I

Mi rallegro con Voi, o Glorioso

S. Agnello, perché foste donato alla

sterile vostra madre da Maria SS, la

quale volle anche che foste chiamato

Agnello per indicare l’ umiltà e

la mansuetudine del vostro spirito.

Gloria patri etc.

Del Ciel la Gran regina

Il nato Pargoletto

Con tenero affetto

Agnello salutò

Rit. Evviva ecc.

II

Ammiro, o glorioso S. Agnello, la

vostra sovrumana gratitudine alla Regina

del Cielo, perché, di venti

giorni nato, portato dalla vostra progenitrice

al tempio, innanzi ad una

immagine di Lei, la salutaste

miracolosamente con l’ Ave Maria.

Gloria patri etc.

Essendo di tre lustri,

la sua magion paterna

lasciò ed in eterno

Rit. Evviva ecc.

III

Ammiro, o glorioso S. Agnello, la

Vostra ubbidienza alla divina chiamata,

perché di appena quindici anni

lasciaste il mondo per ritirarvi in

una grotta, dove, ispirandovi alla

scuola del Crocefisso, vi esercitaste

nella penitenza, ed acquistaste

tutte le più eroiche virtù.

Gloria Patri etc.

Ci stava all’ ospedale

Mancanza di assistenza,

la Vergine Potente

Agnello vi mandò!

Rit. Evviva ecc.

IV

Ammiro, o glorioso S. Agnello,

quella virtù della carità verso il

prossimo, che più di tutte rifulse in

Voi, specie quando vendeste il vostro

Ricco patrimonio per edificare un

Ospedale per poveri, al servizio dei

Quali dedicaste poi anche tutto

Voi stesso

Gloria Patri etc.

Prima su aspri monti

Con Dio in un convento

Volle morir contento

E con gioia si umiliò

Rit. Evviva ecc.

V

Ammiro, o glorioso S. Agnello, la

Vostra profonda umiltà, quando fuggiste

di nuovo dal mondo e Vi ritiraste

fra monti deserti, per sottrarvi

alla gloria che Vi procuravano i molti

miracoli dal Signore operati a

mezzo Vostro.

Gloria Patri etc.

I suoi genitori

dal mondo già passati,

a poveri e ad ammalati

i molti beni donò

Rit.: Evviva ecc.

VI

Mi rallegro con Voi, o glorioso

S. Agnello, perché foste da Dio richiamato

dalla solitudine all’ assistenza dei

poveri infermi e poi alla

vita del chiostro, dove, esempio di ogni

virtù a tutti i religiosi, viveste loro

compagno e poi loro abate.

Gloria Patri etc.

Il regno assediato

da truppe di Turchia

coll’ aiuto di Dio

Agnello liberò!

Rit. Evviva ecc.

VII

Mi rallegro con Voi, o glorioso

S. Agnello, per la Vostra morte beata

e per la potenza che Iddio vi concesse

nel cielo, onde non mai invano

fecero a Voi ricorso i Vostri concittadini

di Napoli, e quanti Vi elessero

a loro Protettore ed Avvocato.

Gloria Patri etc.

Carica alfin di meriti,

partì la sua bell’ alma

a prendersi la palma

e in Ciel se ne volò!

Rit.: Evviva ecc.

Supplica

Per tante glorie e privilegi, dunque,

io a Voi ricorro, o glorioso

Sant’ Agnello, e per mezzo Vostro spero

di ottenere la grazia di… (si domandi

la grazia). Lodo e ringrazio Iddio

di avermi dato Voi quale Avvocato e

Protettore: desidero e propongo di

Imitare le vostre virtù, e così spero

Di piacere al Signore ed a Voi, per

Essere meglio e più presto esaudito

Non solo, ma anche per essere grato

E riconoscente al beneficio che per

L’ intercessione Vostra riceverò.

Pater Noster etc.

Sant’ Agnello, pregate per noi:

Affinchè siamo fatti degni delle

promesse di Gesù Cristo

Oremus

O Dio, che per mezzo del Beato Agnello,

armato del salutifero vessillo

della Croce, ci liberaste dalla

scorreria dei barbari: vi preghiamo

umilmente che per mezzo dell’ aiuto di

lui siamo liberi da tutte le insidie

dei nostri nemici invisibili. Per il

Signor nostro Gesù Cristo, che con

Voi vive e regna in unione dello

Spirito Santo per tutti i secoli dei

Secoli. Così sia.

L’ ultimo Inno a Sant’ Agnello da me raccolto è di origine relativamente recente. Esso era cantato, per lo più, dalle ragazze dei circoli cattolici. Il lessico ricercato e lezioso ne fa un’ opera fredda e manierata. Il suo autore dovette essere originario della Penisola Sorrentina.

© Testo integralmente tratto dalla Tesi di Laurea intitolata “Analisi storico – antropologica del culto di Sant’ Agnello”, discussa dalla Dott.ssa Laura Parlato, nell’ anno accademico 1979/1980 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Istituto Universitario Orientale di Napoli. Relatore Prof. Alfonso M. di Nola.