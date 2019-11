Il sito “Travelers today” stila una classifica dei luoghi al mondo più belli da visitare e la costiera amalfitana conquista il terzo posto

La bellezza unica della costiera amalfitana e dei suoi paesaggi è indiscutibile, meta preferita ogni anno da migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Ed i riconoscimenti ottenuti sono sempre tanti e lusinghieri. L’ultimo arriva dal famoso sito di viaggi “Travelers today” che ha voluto redigere una classifica dei luoghi al mondo più belli (con esclusione solo degli USA) e da visitare assolutamente. Ed in questa classifica la costiera amalfitana conquista il podio con un bellissimo terzo posto. Ecco quanto riportato sul sito: “Se vuoi visitare la Costiera Amalfitana, ti godrai una sorpresa: questo luogo ha alcune città perfette per scattare foto con case colorate come Positano, Praiano e Amalfi stessa. Inoltre, ci sono alcune spiagge assolutamente fantastiche, passeggiate costiere e ville in montagna”. Un ottimo posizionamento, quindi, per la Costiera considerando che al primo posto figura la città spagnola di Barcellona ed al secondo posto Vancouver in Canada.