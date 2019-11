Il sito inglese The Upcoming inserisce Capri tra le isole più belle del mondo

La bellezza ed il fascino di Capri sono conosciute in tutto il mondo ed ogni anno sono migliaia i turisti che decidono di trascorrere qualche giorno tra le sue stradine. Ed anche il sito inglese The Upcoming lo riconosce inserendola nella classifica delle isole più belle e suggestive al mondo. Prima dell’isola azzurra l’isola greca di Santorini. Il sito così descrive Capri: “L’Italia è un paese meraviglioso con alcune delle isole più magnifiche del mondo. Situate a circa 20 km dalla costa amalfitana, Capri è tra le migliori. L’acqua blu-verde del Mar Tirreno si accoppia con le scogliere alte e aspre adornate con alcuni fiori vibranti per rendere una vista pittoresca. La grotta azzurra con le sue splendide grotte marine”.