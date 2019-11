Sinisa Mihajlovic ha terminato il terzo ciclo di cure ed oggi ha lasciato l’ospedale, domani l’incontro con i giocatori del suo Bologna

Questa mattina il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha lasciato l’ospedale Sant’Orsola dove si è sottoposto al terzo ciclo di terapie. Al suo fianco, come sempre, la moglie Arianna che lo sto accompagnando fisicamente e psicologicamente in questo difficile percorso. Ed è proprio lei a postare la foto con il marito all’uscita dall’ospedale aggiungendo una didascalia che riprende una frase di un brano di Eros Ramazzotti: “Più bella cosa non c’è”. A gioire di questi momenti e ad essere vicini a Mihajlovic non solo tutti i tifosi del suo Bologna ma tutti gli amanti del calcio che sperano di rivederlo presto completamente guarito riprende il suo ruolo con più forza ed energia di prima. Ma Sinisa è un guerriero e non si ferma. Domani incontrerà i suoi giocatori a Casteldebole in vista del derby con il Parma. E sicuramente il Bologna ce la metterà tutta per giocare bene e dedicare la vittoria a Sinisa, aspettando di poterlo presto rivedere in panchina. Ed è quello che si augurano tutti, indipendentemente dalla fede calcistica