Ricomincia alla grande in Tv su Tele A dgt 18 ogni lunedì in diretta, un programma di Raffaele Auriemma, dedicato alla bellezza del calcio, realizzato con la competenza e la professionalità di sempre da esperti del settore.

Il regista è Massimo Filosa con il supporto

Editoriale di Alfredo e Giuseppe Abbaneo.

Un format che mette al centro la passione e l’amore per la maglia azzurra. Nello studio tv un gruppo di esperti che si confrontano e dialogano per manifestare idee e pensieri, elaborare proposte e fare un dibattito civile con o senza divergenze di opinioni. Esaminare nei dettagli i problemi della squadra, consultando i dati statistici e la fattibilità del progetto del calcio Napoli. Continuare e sostenere Ancelotti e la gestione della società espressa ed esercitata dalla famiglia De Laurentiis con una impostazione a carattere familiare. Nello stesso tempo proporre alternative ed eventuali soluzioni tecnico tattiche e gestionali.

Conduce con garbo e attenzione il noto giornalista Raffaele Auriemmna coadiuvato in

studio per le statistiche dal collega Andrea Falco.Per il rapporto con il pubblico del web su pagine dedicate al programna:

Si gonfia la rete – Raffaele Auriemma, interagisce per i messaggi su i social la bella

Carmela Romano.

Affiancano il conduttore per il supporto info notizie, le veline Ivana e Noemi che rappresentano il tifo al femminile.

Ospiti di qualità ex calciatori azzurri e mister, procuratori sportivi e giornalisti del territorio.

Salvatore Bagni e Andrea Agostinelli.

Paolo Del Genio collega di alto profilo con il commentatore Tv Rai Uno l’ex calciatore

Antonio Di Gennaro. Il collega Gianluca Monti.

Carmela Romano e Andre Falco per le statistiche pagelle e reportage nonchè la cura delle relazioni web e social. Presenza allegra e simpatica dell’attore Iermano Bellavia che sostiene Ancellotti anche per il futuro.

Per la musica live in studio le armonie musicali di Nick Cavaliere & friend cantante dalla voce soul. Bella ed importante la presenza in studio su “tribunette” la presenza e la partecipazione del pubblico e di alcuni tifosi storici come “Gargamella” al secolo Peppe Pontecorvo. Presenti tra i tifosi sugli spalti in studio molti personaggi noti della Penisola Sorrentina Antonio Cafiero pasticcere dei vip e l’imprenditore Jury Cappiello. L’attore “eduardiano” Nino Lauro.

Gigione Maresca di Positanonews.