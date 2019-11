Una settimana all’insegna del relax, socializzazione e spiritualità a Ischia per gli anziani di Ravello

Ravello, Costiera amalfitana. Una settimana all’insegna del relax, della socializzazione e della spiritualità, quella vissuta dagli oltre 40 anziani di Ravello organizzata dall’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Salvatore Di Martino. Oltre alle cure termali e al soggiorno in uno dei più rinomati Hotel di Ischia, gli anziani “vera memoria storica”, – così definiti dal sindaco – , hanno potuto vivere un vero e proprio viaggio emozionale guidato e coordinato dal vicesindaco Ulisse Di Palma e seguito dall’instancabile Fra Marcus, tra momenti di condivisione e scoperta dei siti religiosi dell’isola verde. È stata una sorpresa per molti apprendere che il Beato Bonaventura di Potenza abbia trascorso parte della propria esistenza a Ischia. Nella Chiesa di Santa Restituta, visitata durante il loro tour, hanno potuto scoprire una lapide del Beato di Potenza. Il soggiorno si è concluso con la cena di gala e il relativo taglio della torta. Non sono mancate le sorprese – tanti i figli e i nipoti che hanno raggiunto i loro cari – donando momenti di commozione e di forte emozione. Il sindaco al fatidico taglio della torta ha sottolineato l’importanza della funzione delle generazioni passate e dell’orgoglio ravellese che mai, soprattutto in momenti come questi, deve essere dimenticato.