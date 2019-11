Per segnalare notizie od offerte commerciali a Positanonews ecco come fare , usate il whatsapp solo per emergenze Per segnalare notizie od eventi usate SEGNALA NOTIZIA O INVIA UN CONTRIBUTO ANCHE PER OFFERTE DI LAVORO Oppure via mail a direttore@positanonews.it se poi volete promuovere una attività info@positanonews.it