Sebastian Lloyd Rees a Positano, mostra nella Chiesa di San Giovanni della Fondazione Michele Theile . L’appuntamento è per il 30 novembre alle ore 11 nella cittadina della Costiera amalfitana. Un evento artistico di alto livello per cui abbiamo chiesto al dottor Mario Attanasio come nasce “Tutto nasce quando alla scomparsa di Michele Theile avvenuta due anni or sono, abbiamo avuto, Leni ed io, la sorpresa che lui aveva lasciato tutte le sue cose a noi e sul letto di morte mi ha ricordato, Mario, Mario, La Fondazione! – spiega il dottor Attanasio a Positanonews -.

Noi ne avevamo parlato molto tempo prima quando gli avevo suggerito di mettere su una fondazione che custodisse le sue opere.

Ed è con questo spirito che abbiamo fondato un Trust per gestire una Residenza di Artista a Casa Michele Theile dove è ancora custodita tutta la sua collezione.

L’artista che ospitiamo attualmente per due mesi è Sebastian Lloyd Rees, pittore di origine norvegese che vive e lavora a New York e che ci è stato segnalato dal curatore del Trust, il gallerista Leopold Thun, di famiglia italiana con la sua galleria a Londra.

Fanno parte del comitato oltre a noi Juliana Buhring, Massimo Predieri, Antonio Sersale e Leopold Thun.

L’evento è stato possibile anche grazie all’opera di Don Giulio che ha lavorato perché avessimo la possibilità di disporre delle Chiese di San Giovanni e di San Matteo in corso di restauro, per allestirvi la mostra del prossimo sabato.

A seguire verrà offerto un rinfresco a Casa Michele dove si potranno ammirare tutte le sue opere ivi custodite.”

Chi è Sebastian Lloyd Rees

Sebastian Lloyd Rees è nato a Stavanger, in Norvegia, nel 1986. Vive e lavora a Londra. Diplomatosi alla Goldsmiths University di Londra con un BA Fine Art nel 2010, ha esposto in numerose mostre personali e collettive come membro della Lloyd Corporation in collaborazione con Ali Eisa, realizzando installazioni site-specific, sculture e libri d’artista. La Lloyd Corporation è stata presente nell’ultima mostra collettiva

MIRRORCITY: London artists on fiction and reality, presso la Hayward Gallery di Londra. Tra le ultime sue mostre: Bunkering in Paradise / The Rest of us Just Live in It (Novembre 2014, Torino), Spotlight: Sebastian

Lloyd Rees (Settembre – Ottobre 2014, ARTUNER) e una personale alla New York’s Room East gallery (Febbraio 2015, New York).