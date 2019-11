Scusi on. Trombetta, sa dove posso acquistare un Totò?

Napoli – Sabato 30 novembre Blindarte batterà all’asta un quadro che proviene dalla collezione personale del Principe Antonio De Curtis in arte Totò, si tratta di una tela “La passeggiata a Capodimonte” opera di Marco De Gregorio, fondatore e animatore della Scuola di Resina, a cui aderirono De Nittis, Rossano, Tedesco, Leto, Belliazzi e, almeno per un tratto del loro percorso, Campriani, Lojacono, Dalbono e vari artisti minori, fino al toscano Adriano Cecioni, di stanza a Napoli con una borsa di studio fra il 1863 e il 1867. Fu proprio grazie a Cecioni che De Gregorio e la Scuola di Resina stabilirono rapporti saldi con i macchiaioli toscani passando dalla “macchia” palizziana a quella toscana, in opposizione alla pittura di storia ricca di trovate coloristiche “ad effetto”. La stima del dipinto è di 25-30mila euro. Da oggi a domenica prossima con orari 11:00 – 19: 00, tutti i giorni compresi i festivi, chi non avrà la fortuna di poter partecipare all’acquisto di questa come di altre opere all’incanto (c’è anche un Luca Giordano) potrà ammirare tele e i gioielli presso Blindarte – Napoli Via Caio Duilio 10.

(le informazioni su Marco De Gregorio sono tratte

dalla breve biografia curata da Mariantonietta Picone Petrusa).

a cura di Luigi De Rosa