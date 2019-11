Scossa di terremoto poco fa: segnalazioni da Vietri sul Mare a Cetara. Avvertita anche a Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Meta

Scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa (intorno alle ore 16,26) in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Ci sono giunte diverse segnalazioni e abbiamo riscontrato che il terremoto è stato avvertito nei Comuni di Vietri sul Mare (abbastanza intensamente in zona Iaconti e Molina), Sant’Agnello e Piano di Sorrento. Segnalazioni anche a Minori e Maiori. Sicuramente non sono gli unici Comuni in cui si è registrata la scossa che, stando alle prime informazioni, è durata diversi secondi. Il tutto è accaduto pochissimi minuti fa.

Come prevedibile, si allunga la lista dei Comuni interessati: si parla di Meta, Cetara e Pagani. Anche Agerola interessata.

La scossa di terremoto è stata avvertita anche a Salerno. Ancora non è noto l’epicentro, ma si parla anche dei Comuni di Bellizzi, Pontecagnano, Battipaglia e Agropoli. Per ora non si registrano danni a cose e persone.

A Napoli segnalazioni per quanto riguarda la zona collinare e Fuorigrotta.

Prevalentemente la scossa si è avvertita distintamente nei piani alti, come detto, per adesso non si registrano danni a cose o persone. Tante le segnalazioni inviate alla Protezione Civile.

Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO – 17,15: Pare che l’epicentro sia stato rilevato a Capaccio Paestum a una profondità di 22 km. Intensità di 3.4.