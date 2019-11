Sciopero dei treni. Ecco gli orari garantiti da Napoli. A Sorrento studenti in piazza per Friday for future . Gli studenti stanno in piazza in tutta Italia, quelli della Penisola sorrentina hanno scelto Sorrento per manifestare. Oggi c’è anche sciopero nazionale dei trasporti . Quindi un numero maggiore di auto e traffico probabili disagi fra Vico Equense e Castellammare di Stabia mentre a Salerno fra Vietri sul mare, ingresso della Costiera amalfitana, e Cava de’ Tirreni ci sono file per i lavori in Via Benedetto Croce e il Black Friday.

L’Eav informa che, in relazione allo sciopero nazionale di ventiquattr’ore proclamato dalla organizzazione sindacale Usb per domani, venerdì 29 novembre 2019 – sulla base dei dati statistici relativi a scioperi proclamati in passato con le stesse modalità dalla medesima organizzazione sindacale – eventuali disagi alla clientela potrebbero verificarsi solo sulle linee Cumana e Circumflegrea, dove, in ogni caso, saranno rispettate le fasce di garanzia.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Per quanto riguarda le linee vesuviane (abbiamo evidenziato la linea Sorrento-Napoli) l’astensione è così programmata: da inizio servizio alle ore 6:17 – dalle ore 8:03 alle ore 13:18 – dalle 17:32 fino a fine servizio.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operativa dalle ore 6:18 alle ore 8:03:

Da Napoli per

Sorrento 6:40

Sarno 06:32

Baiano 06:18

Poggiomarino 06:24

S.Giorgio via CD 06:41

Per Napoli da

Sorrento 6:25

Sarno 06:19

Baiano 06:32

Poggiomarino 06:27

S.Giorgio via CD 07:19

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Da Napoli per

Sorrento 7:39

Sarno 08:02

Baiano 07:48

Poggiomarino 07:54

S. Giorgio via CD 07:41

Per Napoli da

Sorrento 7:55

Sarno 07:59

Baiano 08:02

Poggiomarino 07:57

S. Giorgio via CD 07:49

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle ore 13:18 alle ore 17:32:

da Napoli per

Sorrento 13:41

Sarno 14:02

Baiano 13:18

Poggiomarino 13:24

S. Giorgio via CD 13:41

Per Napoli da

Sorrento 13:25

Sarno 13:20 (Via Scafati)

Baiano 13:32

Poggiomarino 13:35 (Via Ottaviano)

S. Giorgio via CD 13:19

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Napoli per

Sorrento 17:09

Sarno 17:32

Baiano 17:18

Poggiomarino 17:24

S. Giorgio via CD 17:11

per Napoli da

Sorrento 17:25

Sarno 16:49

Baiano 17:02

Poggiomarino 17:04

S. Giorgio via CD 17:19

Per quanto riguarda le linee automobilistiche le fasce orarie dello sciopero sono le stesse e l’eventuale cancellazione di corse è legata all’adesione del personale all’agitazione.