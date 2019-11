“Schizzariello” di Sorrento un angolo romantico di buon gusto . Qui Giovanni Aversa, che gestisce il locale con Giuseppe Coppola , fa accoglienza come da tradizione sorrentina . dalla tradizione marinara e rivisitate dalla brigata del ristorante di via San Cesareo. In sala il maetre Antonino Strummiello, dopo un ventennio a Londra, da un tocco di internazionalità e classe. Spaghetti alle vongole, secondi di pesce, questi i nostri consigli per una cucina marinara della Penisola Sorrentina. Aversa è abituato ai Vip, ultimo in ordine di tempo proprio qui Pippo Baudo, ma ha un sogno nel cassetto che riguarda Lucio Dalla.. Entrate nel locale, molto ben curato, e vi sorprenderete.

Questa la pagina facebook dello Schizzariello