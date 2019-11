Scala, disagi viabilità in via Acquacciola/via Belvedere. Progetto Scala: “cittadini continuano a pagarne le conseguenze”

La minoranza a Scala non riesce ad ottenere la collaborazione dei colleghi della maggioranza, per quanto riguarda la questione dei disagi alla viabilità e il traffico in località via Acquacciola/via Belvedere. Progetto Scala, in una richiesta sulla gestione del transito su questo asse viario del mese scorso, aveva sollecitato l’amministrazione a trovare una soluzione, avanzando la propria disponibilità ad un confronto sulla questione. Il gruppo consiliare ha così commentato sulla propria pagina Facebook, il riscontro ottenuto dall’ente:

“Qui di seguito pubblichiamo il riscontro, da parte dell’Amministrazione (o meglio del Sindaco) alla nostra segnalazione sulle criticità in termini di viabilità in località Via Acquacciola/Via Belvedere.

Come potete notare (e lo potete constatare anche dalla nostra controrisposta), ancora una volta non si prende in considerazione la possibilità di sederci ad un tavolo unico per studiare delle soluzioni da poter proporre…

E i cittadini continuano a pagarne le conseguenze…

A voi le considerazioni…”

L’amministrazione ha infatti risposto che “la problematica lamentata è già a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, che da sempre si sforza di trovare soluzioni. Si provvederà, ancora una volta tramite la Polizia Municipale a cercare di eliminare gli inconvenienti e rendere più fruibile la viabilità”. Nella “controrisposta” la minoranza afferma invece che “nonostante l’amministrazione “si sforzi”, ormai da 10 anni, di trovare soluzioni alla suddetta problematica, non si riscontra, ad oggi, alcun intervento risolutivo.”

“Noi siamo altresì convinti che non basti delegare la polizia municipale per risolvere tali problematiche, – scrivono i consiglieri di Progetto Scala – bensì per ovviare a certe criticità, serve un’autorevole e strutturata politica organizzativa per la viabilità pubblica. Inoltre non possiamo fare a meno di notare dalla vostra risposta che ancora una volta si è coscientemente glissato sulla nostra proposta di una collaborazione al fine di risolvere la problematica. Ribadiamo ancora una volta l’intenzione da parte del gruppo “Progetto Scala” di aprire un confronto per cercare insieme di trovare una soluzione più consona alle esigenze di tutti i cittadini.”