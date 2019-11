Scala, convocato il consiglio comunale per giovedì 28 ottobre: si discuterà delle interruzioni idriche

Nel Comune di Scala è stato convocato il consiglio comunale in seduta ordinaria, per la data di giovedì 28 ottobre alle ore 17,00 (con seconda convocazione prevista per il 29 ottobre, stesso orario), nella sede comunale di Piazza Municipio. Oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, gli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno sono la ratifica della variazione al bilancio 2019-2021, la rimodulazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed un interrogazione presentata lo scorso 13 novembre dal gruppo consiliare Progetto Scala.

La minoranza, che a distanza di 17 mesi si vede finalmente accogliere la richiesta di spostare il consiglio comunale in seduta pomeridiana, ha presentato formale interrogazione sulle continue interruzioni senza preavviso, dell’erogazione dell’acqua pubblica, con criticità che sono state riscontrate in particolare in località Santa Caterina. Progetto Scala aveva già segnalato questi disservizi, riscontrati già a partire dal mese di agosto 2019, facendo sapere dalla fanpage di Facebook di non aver ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione comunale.

Progetto Scala attende dunque una risposta dal sindaco Luigi Mansi, sui disagi che ci sono stati dall’estate nella Città del Castagno. Lo scorso ottobre l’ente ha affidato dei lavori di ripristino della rete di pompaggio proprio in località Santa Caterina, costato 3 mila e 500 euro. Recentemente, la pagina istituzionale del Comune ha inoltre riportato un avviso di danni proprio all’impianto di pompaggio dell’acqua, causati da un fulmine, che ha lasciato la località Senite senz’acqua: questa seduta servirà a fare luce su questa vicenda, che riguarda i disservizi sui tre chilometri di rete idrica, gestita per intero dall’ente.