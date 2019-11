Scala. Ci lascia all’età di 71 anni Lorenzo Forino, ex giardiniere comunale

Scala piange la scomparsa all’età di 71 anni di Lorenzo Forino, per tanti anni giardiniere comunale, amato e benvoluto da tutti. A darne il doloroso annuncio la moglie Rosa, i figli Francesco e Marianna, la nuora Veronica, l’amato nipotino Lorenzo, i fratelli, i cognati e tutti i parenti. Il rito funebre si celebrerà domani lunedì 4 novembre alle ore 10.30 muovendo dalla casa dell’estinto in Via S. Andrea di Pando per il Duomo di Scala. La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia in questo momento di dolore ed esprime le proprie condoglianze.