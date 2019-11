Scafati. Banda del buco mette a segno una rapina all’ufficio postale di Via Martiri d’Ungheria

Scafati. Questa mattina è stata messa a segno una rapina nell’ufficio postale di Via Martiri d’Ungheria. I ladri durante la notte avevano scavato un buco attraverso il quale sono riusciti ad introdursi nei bagni della struttura e da lì, una volta che gli uffici erano aperti, sono entrati in azione minacciando i dipendenti con delle armi ed intimando loro di consegnare tutto il contante. Il personale, per evitare il peggio, non hanno potuto far altro che assecondare le richieste dei malviventi Paura tra le tante persone presenti, soprattutto anziani in fila per ritirare la pensione. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di risalire agli autori della rapina.