Saviano: “Giornale contiguo ai clan”. Il gip archivia la querela per lo scrittore partenopeo

La vicenda della denuncia a Roberto Saviano è scaturita dalla presunta diffamazione verso i quotidiani “Cronache di Napoli” e “Cronache di Caserta” definendoli affiliati ai clan in un suo articolo. Ora lo scrittore napoletano ha ricevuto l’archiviazione della sua querela ricevuta da Pellegrino Notte, editore dei quotidiani di Napoli e Caserta.

Stando a quanto sostiene il PM che richiede l’archiviazione al Giudice per le istanze preliminari di Roma, Saviano non avrebbe diffamato in alcun modo nell’articolo pubblicato nel 2015 su Repubblica, poichè dichiarava che “Cronache di Napoli e Cronache di Caserta sono contigue alle organizzazioni criminali, che fungono da loro uffici stampa, e che sono organo di propaganda e di messaggi tra clan”.

“A parere di questa giudice – secondo il gip – sussistono ulteriori e diversi elementi che fanno propendere per l’intrinseca veridicità e obiettività di quanto affermato da Saviano.”

Dunque, secondo i giudici, le affermazioni dell’autore di Gomorra sono veritiere “nell’affermare la contiguità dei quotidiani ad ambienti camorristici”.

fonte: Fanpage – 1 nov 2019