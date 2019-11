Sarnese-San Vito Positano 1-0 . I ragazzi della Costiera amalfitana hanno fatto il possibile ma a Sarno la Sarnese agguerrita per la zona retrocessione. Comunque i giallorossi viaggiano in un tranquillo centro classifica e si rifaranno . Ecco il resoconto della Sarnese

Torna alla vittoria la Sarnese che supera di misura il San Vito Positano. Il risultato di 1-0, però, non rende l’idea di una gara dominata dalla compagine di casa che ha sprecato tante occasioni per chiudere il discorso, tenendo in vita la speranza degli ospiti fino alla fine. La Sarnese si ripresenta con la difesa a quattro e mostra maggiore equilibrio. Il match stenta a decollare. Al 9’, Trapani prova un tiro senza pretese dalla distanza. Al 13’, Scippa, da sinistra, crossa per la testa di Trapani con Palumbo che para la debole conclusione. Al 18’, l’unico vero tiro in porta del San Vito, con una punizione secca di Ferrara, parata da Landi. Al 19’, Sheriff, una spina nel fianco, ben servito da Trapani, non inquadra lo specchio. Al 21’, Casillo intercetta in area un errato disimpegno della diesa costiera e, da posizione favorevole, manda di sinistro a fil di palo. Al 29’, Tomacelli da destra crossa ancora per la testa di Trapani che sfiora il palo. Alla mezzora, Trapani apre per Guzzi che entra in area, si accentra e costringe alla bella parata Palumbo. Al 40’, Trapani, dal limite, questa volta Trapani indovina forza e traiettoria, ma Palumbo respinge di pugni. In apertura di ripresa, la Sarnese passa finalmente in vantaggio. Al 4’, Trapani batte un corner. Scippa di testa costringe Palumbo alla respinta e Scala ribadisce in rete. Gli ospiti non si scompongono e continuano il loro metodico palleggio. Al 11’, Guzzi, ancora su corner, di testa sfiora il palo. La Sarnese controlla agevolmente e si affida alle ripartenze. Al 34’, Sheriff si libera al limite, tira e sfiora il palo. La girandola finale di sostituzioni non cambia gli equilibri. Alla Sarnese viene annullato un gol per fuorigioco e il San Vito, in pieno recupero, reclama per un rigore non concesso. Tre punti importanti per la Sarnese che risale in classifica.

Tabellino

Sarnese (4-4-2): Landi, Tomacelli, Scippa, Scala, D’Arienzo, Longobardi, Sheriff, Pivetta, Casillo (30’ st Esposito), Trapani (30’ st Pappacena), Guzzi (46’ st Squitieri). A disp.: Cacace, vastola, Annunziata, Zito, Vincenti, Errico. All.: Vitter

San Vito Positano (5-3-2): Palumbo, Mozzillo, Tribuno, Ferrara, Buono, Pommella (23’ st De Luca), Tello (35’ st Di Fraia), Lauro (31’ st Banco), Calabrese, Ruocco (17’ st Nevola), Paradisone (35’ st Vanacore). A disp.: Ferraro, Sarnataro, De Lucia, Raia. All.: Cuomo

Arbitro: Bianco di Sala Consilina

Rete: 4’ st Scala (S)

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti Pommella, Buono, Tomacelli ed Esposito. Angoli 6-1 per la Sarnese. Recupero: 2’ pt, 5’ st