Sant’Antonio Abate, scuolabus: la ditta ritarda la consegna dei documenti. Scattano le sanzioni

Documentazioni consegnate in ritardo, scattano le sanzioni dal comune. Succede a Sant’Antonio Abate, dove la ditta affidataria del trasporto pubblico scolastico, nei mesi scorsi è stata protagonista di polemiche, riguardanti i continui arrivi in ritardo degli alunni nelle classi. All’Angelino Group sono state elevate sanzioni per i ritardi relativi alla consegna delle certificazioni per il personale dipendente degli scuolabus, che non sono pervenute all’ente entro i termini stabiliti.

Nel verbale della multa è stato evidenziato che lo scorso settembre si comunicava alla ditta del trasporto scolastico l’inizio del servizio, previsto per il 1 ottobre, e che contestualmente veniva richiesta la documentazione da trasmettere all’ufficio competente, tre giorni prima dell’inizio del servizio. Il 30 settembre si contestava all’Angelino Group che la mancata trasmissione degli atti e successivamente il 2 ottobre, si sollecitava la stessa ad inviare la documentazione al comune, invitando la stessa a produrre una controdeduzione.