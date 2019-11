Sant’Agnello, vicenda spazi esterni “Gemelli”: chiara posizione del Sindaco Sagristani

Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ha voluto esprimere chiaramente la sua posizione circa la vicenda relativa all’uso degli spazi nei pressi dell’istituto scolastico “Gemelli”.

“Sull’utilizzo delle aree esterne alla scuola dei Colli di Fontanelle come spazi per la sosta nei periodi in cui non c’è attività didattica anche l’Ufficio scolastico regionale ci ha dato ragione e confortato su tutta la linea -ha dichiarato il primo cittadino – riconoscendo che la soluzione prospettata dal Comune contempera le esigenze della comunità ad avere un’area parcheggio ulteriore – a servizio dei residenti e degli avventori delle tante attività enogastronomiche lì presenti – e della stessa scuola, cui questa scelta non toglie alcunchè. Anzi, il Comune per garantire l’integrità degli spazi e della stessa struttura scolastica ha messo a disposizione proprio personale per la sorveglianza e la vigilanza dell’area. E’ stato, a mio avviso, un errore grave quello compiuto dalla Preside che ha fatto ricorso al Tar contro la decisione presa dal Comune.

Errore, nella sostanza, confermato dallo stesso Ufficio scolastico regionale che sul punto ha preso una posizione inequivocabile. Inoltre, nell’area esterna alla scuola, grazie agli interventi del Comune abbiamo la disponibilità di campo sportivo polivalente per i giovani e di un ammodernato campo di bocce per i meno giovani. Le scelte del Comune vanno nelle direzione dell’inclusione sociale e generazionale, e dell’offerta di spazi a favore del territorio. Chiudersi nel proprio recinto, disconoscendo la presenza degli altri e delle altrui esigenze, è sempre un errore, anche sul piano del messaggio educativo, che si trasforma in protervia se ripetuto nel tempo”.